В России суды рассматривают около 20 тысяч дел о "детях из пробирки" в год

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские суды ежегодно рассматривают порядка 20 тысяч дел, касающихся происхождения "детей из пробирки", сообщил судья Верховного суда РФ Александр Кликушин на заседании комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

"Порядка 20 тысяч дел ежегодно рассматривают суды в России по вопросу о происхождении детей", — сказал судья. Он пояснил, что технологии развиваются и требуют правового регулирования.

"Новые репродуктивные технологии, в частности, допускают возможность применения для рождения такого "ребенка из пробирки" генетического материала даже не двух, а трех и более доноров, привлечение стороннего лица для вынашивания плода. Неизбежно возникают проблемы установления происхождения ребенка, объема родительских прав и этические вопросы", — отметил Кликушин.