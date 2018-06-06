Осужденные смогут за свой счет отправлять жалобы в электронном виде

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минюст России разработал проект приказа, направленного на улучшений условий осужденных, он позволит людям в местах лишения свободы отправлять жалобы и заявления в электронном виде за свой счет, сообщается на сайте министерства.

"Предусмотрена возможность отправления в электронной форме письменных предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденных, подлежащих цензуре, за счет собственных средств при наличии технической возможности в исправительном учреждении", — говорится в релизе.

Также проект дополнен примерным распорядком дня осужденных, содержащихся в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах.

В релизе Минюста уточняется, что документ о внесении изменений в правила распорядка исправительных учреждений направлен на улучшение положения осужденных, а также соблюдение их прав и законных интересов.