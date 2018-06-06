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Общество

МГУ вошел в сотню лучших университетов мира

18:0906.06.2018
(обновлено: 18:20 06.06.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на главное здание МГУ им. М.В.Ломоносова. Архивное фотоВид на главное здание МГУ им. М.В.Ломоносова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал вхождение вуза в сотню лучших в рейтинге QS World University Rankings, отметив, что МГУ входит в 1% ведущих университетов мира.

Приемная комиссия в университете. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Названы лучшие российские вузы
В среду британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) представила глобальный рейтинг лучших университетов (QS World University Rankings). МГУ оказался единственным вузом России, вошедшим в топ-100. Он прибавил 5 позиций по сравнению с предыдущим годом и занял 90-е место. По данным составителей рейтинга, с 2014 года МГУ поднялся на 30 позиций и демонстрирует стабильную положительную динамику.

"Московский университет вновь улучшил свои позиции, мы на 90-й позиции в мировом рейтинге вузов в этом году. На самом деле мы входим в 1% ведущих университетов мира, если сосчитать все университеты мира", — приводит пресс-служба вуза слова Садовничего.

Ректор МГУ добавил, что сотрудники университета реализуют самые масштабные проекты на передовом крае науки, а преподаватели готовят наиболее востребованных работодателями выпускников.

В аудитории вуза
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вузы РФ показали лучшие результаты в международном рейтинге QS с 2004 года
Он отметил, что среди наиболее значимых проектов — создание банка-депозитария живых систем "Ноев ковчег", реализация исследований в области квантовых технологий, построение супервычислительного комплекса, подготовка новых специалистов для космической отрасли, сотрудничество с коллаборацией LIGO, CERN, EXFL и др.

МГУ также открыл центры в Иране, Китае, Словении, Ливане, Кубе и Италии.

"На днях начнётся второй набор студентов в российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Мы создали московский международный рейтинг "Три миссии университета"… Смотрим вместе с другими рейтинговыми агентствами, включая QS, на развитие российских и зарубежных университетов, способствуя их совершенствованию", — заключил ректор.

Руководитель отдела исследований компании QS Бен Саутер
© РИА Новости
Российские вузы укрепили позиции в рейтинге университетов QS
Исследователи QS проанализировали данные более чем 4000 университетов из 85 стран мира, после чего ранжировали 1000 вузов. Рейтинг составляется исходя из шести критериев: авторитетность в области научных исследований, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

Составители проанализировали более 14 миллионов научных публикаций и учли свыше 97 миллионов цитирований, опросили более 43 тысяч работодателей и 83 тысяч представителей академического сообщества. В этом году мировому рейтингу лучших университетов QS World University Rankings 15 лет.

Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2018
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2018

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