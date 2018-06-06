"Аэрофлот" меняет расписание рейсов 8 июня из-за забастовки в Италии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" меняет расписание рейсов 8 июня из-за забастовки персонала управления воздушного движения в Италии, сообщает российская компания в среду.

"В связи с забастовкой персонала управления воздушного движения в Италии "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 8 июня 2018 года… Пассажиры оповещаются через call-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", — говорится в сообщении.

В частности, отменены рейсы SU2418/SU2419 "Шереметьево" — Рим — "Шереметьево".

Помимо этого, изменено время отправления ряда рейсов. Так, рейс SU2406 "Шереметьево" — Рим" отправится в 14.40 вместо 11.35, SU2407 "Рим — "Шереметьево" — в 18.30 вместо 15.30, SU2408 "Шереметьево" — Рим" — в 15.00 вместо 14.30, SU2409 "Рим — "Шереметьево" — в 18.55 вместо 18.25, SU2412 "Шереметьево" — Милан" — в 15.15 вместо 14.45, SU2413 "Милан — "Шереметьево" — в 18.50 вместо 18.20, SU2612 "Шереметьево" — Милан" — в 14.55 вместо 11.05, SU2613 — в 18.30 вместо 14.50.