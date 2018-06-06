Почти 50 волонтёров приняли участие в подготовке прямой линии с Путиным

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Почти 50 волонтёров, которые принимают участие в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным впервые, помогали в подготовке программы, уточнили РИА Новости в колл-центре прямой линии, который располагается в Гостином дворе.

В частности, 47 человек принимали участие в течение подготовки к программе. Всего в четверг планируется разместить в специальном секторе в студии Гостиного двора около 30 человек, но данное количество неточное, поскольку волонтёров может быть и больше.

"Волонтеры завтра будут так же, как и сотрудники колл-центра, принимать и обрабатывать обращения", — сказали в колл-центре агентству.

Что касается возраста, то над подготовкой мероприятия работали разновозрастные люди. Были и так называемые "серебряные волонтёры", старше 50 лет. Самым молодым — 18 лет.

Что касается самого колл-центра, то специалист Татьяна Васильева рассказала РИА Новости о произошедших нервных срывах сотрудников, когда те принимали и обрабатывали обращения к президенту.

"Граждане, когда говорят о своих проблемах, могут и заплакать, но и у наших сотрудников слезы наворачиваются. Мы их старались подготовить, говорили, что это эмоционально тяжело, но иногда бывает", — сказала Васильева.

Сотрудники колл-центра рассказали о нервных срывах граждан.

"Очень часто эмоционально рассказывают о своих проблемах, как правило, это пенсионеры", — сказал один из сотрудников колл-центра. Молодежь также оставляет обращения, но около 70% обращений принадлежат пожилым людям.