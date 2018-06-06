Эксперты разошлись во мнениях об идее замены уроков физкультуры футболом

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты неоднозначно отнеслись к инициативе ввести в российских школах изучение и преподавание футбола вместо уроков физического воспитания.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести в школах изучение и преподавание футбола вместо уроков физического воспитания, письма с соответствующим предложением он направил министру спорта Павлу Колобкову и министру просвещения Ольге Васильевой.

По мнению научного руководителя Лицея РАНХиГС Антона Молева, "это классический пример популизма на фоне предстоящего чемпионата мира по футболу".

"Я абсолютно не склонен это рассматривать как какое-то серьезное конструктивное предложение… Что же касается вариативности в вопросах обучения физкультуры, то тут вот можно обсуждать серьезные подходы, но явно не в контексте того предложения, которое было озвучено", — сказал Молев РИА Новости.

В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов отметил, что в последние время очень много инициатив предлагается для оптимизации школьного воспитания.

"Надо помнить, что школьная программа составляется и предметы в нее внедряются не исходя из чьих-то желаний, пусть даже самых лучших, а исходя из особенностей развития школьников. В этом участвуют и педагоги, и врачи, и самые разные специалисты", — сказал он.

"Во-вторых, школьная программа формируется из возможностей инфраструктуры и исходя из наличия квалифицированных кадров, а также исходя из нагрузки, которую школьник, инфраструктура и педагогические кадры могут позволить себе нести. Поэтому вопрос не такой простой, и как минимум пытаться его решить такими инициативами, которые не учитывают всего вышесказанного, крайне странно", — заключил Логинов.

Однако депутат Мосгордумы и директор школы 1409 Ирина Ильичева считает, что предложение хорошее.

"Во многих московских школах начали внедрять третий час физкультуры для "интересов". Во многих уже введены такие замечательные виды спорта как футбол, шахматы. Мы вообще придерживаемся мнения, что урок физкультуры должен быть максимально интересным для детей, помимо обязательного (урока)… дальше нужно максимально дать возможность ребятам развивать свои разные таланты и способности", — сказала Ильичева РИА Новости.