МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Поправки в федеральный закон о допуске родственников пациента в реанимацию могут быть приняты в первом чтении в Госдуме на следующей неделе, сообщила пресс-служба "Единой России".
По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем главных врачей, большинство из которых, "руководствуясь разными мотивами, отказывают в посещении таких больных".
"Хотя нормальная мировая практика показывает, что никаких негативных моментов ни для пациентов, ни для их родных такие посещения не несут. Напротив – родственники могут, в случае необходимости, помочь медперсоналу, а живое общение может благотворно сказываться на состоянии пациентов. Тема эта очень острая, мы получаем много откликов из регионов, от общественных организаций, которые активно поддерживают принятие поправок", – заключил парламентарий.