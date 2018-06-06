ГД может рассмотреть проект о допуске родственников в реанимацию до 17 июня

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Поправки в федеральный закон о допуске родственников пациента в реанимацию могут быть приняты в первом чтении в Госдуме на следующей неделе, сообщила пресс-служба "Единой России".

"Комитет Госдумы по охране здоровья на своем заседании утвердил положительное заключение на поправки в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", предусматривающие право родственников на посещение пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. В соответствии с решением профильного комитета поправки будут рассмотрены Госдумой в первом чтении уже на следующей неделе", — цитирует пресс-служба слова руководителя партпроекта ЕР "Здоровое будущее" Николай Герасименко.

По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем главных врачей, большинство из которых, "руководствуясь разными мотивами, отказывают в посещении таких больных".

"Хотя нормальная мировая практика показывает, что никаких негативных моментов ни для пациентов, ни для их родных такие посещения не несут. Напротив – родственники могут, в случае необходимости, помочь медперсоналу, а живое общение может благотворно сказываться на состоянии пациентов. Тема эта очень острая, мы получаем много откликов из регионов, от общественных организаций, которые активно поддерживают принятие поправок", – заключил парламентарий.