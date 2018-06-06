МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает целесообразным отозвать или отклонить законопроект "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации" для доработки.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2003 году, в числе авторов документа — Володин, который в то время был депутатом. Документ был принят в первом чтении также в 2003 году, а в ноябре 2017 года в Госдуме была создана рабочая группа по подготовке инициативы ко второму чтению. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ранее заявляла РИА Новости, что планирует прописать понятие "харассмент" (приставания и домогательства на рабочем месте) в проекте закона.

"Мы обсуждали с Оксаной Викторовной, она будет вносить новый законопроект… То есть вариант, который принят в первом чтении…, лучше, если будет отозван, либо отклонен", — заявил журналистам Володин.

Спикер Госдумы назвал разумной идею Пушкиной исключить неравенство при приеме на работу, а также в сфере оплаты труда, добавив, что эти инициативы можно "погрузить в новый закон".