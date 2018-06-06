Во время прямой линии с Путиным в зале будут работать волонтеры

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Волонтеры впервые будут присутствовать в зале во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" из Гостиного двора, где идет подготовка студии к мероприятию.

"Нововведение этого года — это сектор для волонтеров. Впервые волонтеры были задействованы на всех этапах подготовки прямой линии. Они и завтра будут в студии программы", — сказали в эфире.

В ходе прямой линии операторы колл-центра продолжат принимать звонки. "В студии установлены интерактивные экраны, которые могут одновременно принимать до 45 видеосигналов. На экраны будут выводить SMS, MMS, видеозвонки. Дозвониться в прямой эфир можно будет с помощью приложения "москва-путину.рф" и изображение звонящего также появится на этих экранах", — отметили в эфире.

В этом году не предусматриваются места для зрителей в зале в Гостином дворе. Таким образом, задать вопрос президенту из зала будет нельзя. "Чего не будет в этот раз — это двух-трех сотен кресел для зрителей. За последние годы мы привыкли, что зрители присутствуют на программе "Прямая линия", что зрители имеют возможность задать вопрос, но в этот раз принято решение сосредоточиться именно на вопросах тех россиян, которые не имеют возможности приехать в студию "Прямой линии", — сказали в эфире телеканала.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.

В эфире также сообщили, что, по данным на 12.00 мск, количество вопросов приближается к 1,5 миллионам, а именно 1,385 миллиона, примерно 800 тысяч обращений — это телефонные звонки.

Застали момент настройки стула для Путина к предстоящей прямой линии, а также другие символы последних приготовлений: рулетку и малярный скотч pic.twitter.com/bc5zvOc6yr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 июня 2018 г.

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