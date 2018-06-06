Рособрнадзор подготовит иск после заявлений об утечке заданий ЕГЭ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подготовит иск в связи с непроверенными заявлениями о якобы утечке заданий Единого государственного экзамена по математике и химии, заявил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.

Ранее основатель проекта "Решу ЕГЭ", учитель математики Дмитрий Гущин сообщил об утечках на экзамене по математике и химии. По его словам, некоторые задания ЕГЭ были давно размещены в интернете и школьники могли узнать ответы. Кравцов позже опроверг информацию об утечке.

"Я не исключаю, что это провокация. Мы соответствующий иск подготовим, чтобы впредь никому не было так зазорно в момент проведения важнейшего мероприятия в жизни каждого школьника делать непроверенные заявления", — сказал Кравцов.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что утечек не было, так как "технология исключает эту возможность". "Все задания записываются в Москве, шифруются, разработчики сами не знают окончательных вариантов экзаменационных заданий. Они потом перемешиваются и компонуются совершенно другими людьми, которые не знают, что они делают. Компонуются не сами задания, а каждому заданию присваивается свой код. Я уж технологию вам немножко открою. И перемешиваются цифры. Люди цифры перемешивают. Никто не имеет доступа к конечным измерительным материалам. Доступ открывается уже после того, как все экзамены завершаются, для того, чтобы провести обработку результатов", — пояснил Кравцов.