Работники "Автоприбора" получили зарплату после проверки Роструда

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. После проверки Роструда более 800 работников "Автоприбора" во Владимире получили задержанную зарплату, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Территориальный орган Роструда во Владимирской области в ходе проверки, проведенной по обращению работника, установил, что в ОАО "Завод "Автоприбор" образовалась задолженность по заработной плате за апрель. Сумма долга перед 846 работниками превысила 13,8 млн рублей", — заявили в ведомстве.

Кроме того, при нарушении сроков выплаты заработной платы, отпускных и расчетных сумм работникам не начислялась и не выплачивалась денежная компенсация за задержку.

По требованию гострудинспекции задолженность перед работниками погашена в полном объеме. За допущенные нарушения трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности.