Работники "Автоприбора" получили зарплату после проверки Роструда

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. После проверки Роструда более 800 работников "Автоприбора" во Владимире получили задержанную зарплату, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Кроме того, при нарушении сроков выплаты заработной платы, отпускных и расчетных сумм работникам не начислялась и не выплачивалась денежная компенсация за задержку.
По требованию гострудинспекции задолженность перед работниками погашена в полном объеме. За допущенные нарушения трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности.