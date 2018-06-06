Комитет по экологии поддержал законопроект о регистрации домашних животных

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рекомендовал принять в первом чтении законопроект о регистрации опасных домашних животных, сообщил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.

"Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды единогласно рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете на содержание в квартирах диких животных, а также об обязательной регистрации таких животных. Также обязательная регистрация будет введена для собак потенциально опасных пород (бойцовые собаки), выгуливать которых можно будет только в наморднике и на поводке", — сообщил Бурматов.

Как пояснил Бурматов, регистрация не будет касаться привычных всем домашних животных, например, кошек. Регистрировать нужно будет именно собак бойцовских пород, экзотических и опасных животных.

Ранее глава комитета сообщал РИА Новости, что законопроект предполагает бесплатную регистрацию домашних животных, осуществлять ее могли бы территориальные подразделения Россельхознадзора или ветеринарные службы.

Источник, знакомый с решением Совета Госдумы, ранее сообщил РИА Новости, что в первом чтении законопроект нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании 19 июня.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законопроекта о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Председатель Госдумы пояснил, что речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород и другие. Законопроект, в частности, будет определять порядок их содержания.

Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека — в том числе тигров, леопардов, медведей — в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках.

Также проект предусматривает разработку и принятие перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством РФ. Кроме того, содержание потенциально опасных диких зверей, приобретенных до 1 июля 2019 года, предполагает обязанность владельца зарегистрировать животное, запрещенное к содержанию и включенное в этот перечень. Норма об обязательной регистрации также распространяется и на специализированные организации — цирки и зоопарки, независимо от даты приобретения животного.

Законопроектом предусмотрен годовой срок для подготовки перечня животных, запрещенных для содержания, а зарегистрировать их владельцы будут обязаны до 1 июля 2020 года.