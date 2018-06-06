Комитет по экологии поддержал законопроект о регистрации домашних животных

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рекомендовал принять в первом чтении законопроект о регистрации опасных домашних животных, сообщил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.
Как пояснил Бурматов, регистрация не будет касаться привычных всем домашних животных, например, кошек. Регистрировать нужно будет именно собак бойцовских пород, экзотических и опасных животных.
Ранее глава комитета сообщал РИА Новости, что законопроект предполагает бесплатную регистрацию домашних животных, осуществлять ее могли бы территориальные подразделения Россельхознадзора или ветеринарные службы.
Источник, знакомый с решением Совета Госдумы, ранее сообщил РИА Новости, что в первом чтении законопроект нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании 19 июня.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законопроекта о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Председатель Госдумы пояснил, что речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород и другие. Законопроект, в частности, будет определять порядок их содержания.
Также проект предусматривает разработку и принятие перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством РФ. Кроме того, содержание потенциально опасных диких зверей, приобретенных до 1 июля 2019 года, предполагает обязанность владельца зарегистрировать животное, запрещенное к содержанию и включенное в этот перечень. Норма об обязательной регистрации также распространяется и на специализированные организации — цирки и зоопарки, независимо от даты приобретения животного.
Законопроектом предусмотрен годовой срок для подготовки перечня животных, запрещенных для содержания, а зарегистрировать их владельцы будут обязаны до 1 июля 2020 года.