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Общество

Комитет по экологии поддержал законопроект о регистрации домашних животных

15:4506.06.2018
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© AP Photo / Igor YakuninАмурский тигренок в квартире. Архивное фотоАмурский тигренок в квартире. Архивное фото
© AP Photo / Igor Yakunin

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рекомендовал принять в первом чтении законопроект о регистрации опасных домашних животных, сообщил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.

Собака в Измайловском Парке культуры и отдыха в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В ГД рассказали подробности законопроекта о регистрации домашних животных
"Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды единогласно рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете на содержание в квартирах диких животных, а также об обязательной регистрации таких животных. Также обязательная регистрация будет введена для собак потенциально опасных пород (бойцовые собаки), выгуливать которых можно будет только в наморднике и на поводке", — сообщил Бурматов.

Как пояснил Бурматов, регистрация не будет касаться привычных всем домашних животных, например, кошек. Регистрировать нужно будет именно собак бойцовских пород, экзотических и опасных животных.

Ранее глава комитета сообщал РИА Новости, что законопроект предполагает бесплатную регистрацию домашних животных, осуществлять ее могли бы территориальные подразделения Россельхознадзора или ветеринарные службы.

Источник, знакомый с решением Совета Госдумы, ранее сообщил РИА Новости, что в первом чтении законопроект нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании 19 июня.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законопроекта о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах. Председатель Госдумы пояснил, что речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород и другие. Законопроект, в частности, будет определять порядок их содержания.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Источник: Госдума 19 июня рассмотрит проект о регистрации домашних животных
Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека — в том числе тигров, леопардов, медведей — в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках.

Также проект предусматривает разработку и принятие перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством РФ. Кроме того, содержание потенциально опасных диких зверей, приобретенных до 1 июля 2019 года, предполагает обязанность владельца зарегистрировать животное, запрещенное к содержанию и включенное в этот перечень. Норма об обязательной регистрации также распространяется и на специализированные организации — цирки и зоопарки, независимо от даты приобретения животного.

Законопроектом предусмотрен годовой срок для подготовки перечня животных, запрещенных для содержания, а зарегистрировать их владельцы будут обязаны до 1 июля 2020 года.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Наталья Ведерникова
А регистрировать надо всех) Любая собака кусается и нападает на любого человека. Не бывает неопасных собак, знаю случай, когда карманный пинчер искусал человека, потому что не понравился запах парфюма)) Кстати, недавно была новость, как кот покусал сотрудника китайского посольства)) Так что - даешь пачпорт всем животинкам) Сразу станут сознательными гражданами)) Да и чиновнику денюжка
16:02
06.06.2018
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