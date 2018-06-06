Утечек заданий ЕГЭ по математике и химии не было, заявили в Рособрнадзоре

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Утечек заданий Единого государственного экзамена по профильной математике и химии не было, заявления об этом лишь усиливают волнение среди выпускников и нагнетают обстановку, заявил журналистам глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.

Ранее основатель проекта "Решу ЕГЭ", учитель математики Дмитрий Гущин сообщил об утечках на экзамене по математике и химии. По его словам, некоторые задания ЕГЭ были давно размещены в интернете и школьники могли узнать ответы.

"Никаких утечек экзаменационных заданий не было, их не было ни на профильной математике, ни на химии. К сожалению, я уже обращался с просьбой соблюдать информационную тишину в ходе проведения экзамена, потому что понятно, что экзамен — это определенное испытание, волнение, присущие выпускникам, и усиливать это волнение не совсем правильно", — заявил Кравцов.