Госдума отклонила проект об увеличении срока разрешения на оружие

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Госдума в среду на пленарном заседании отклонила законопроект об увеличении срока действия разрешения на хранение и ношение отдельных видов оружия с пяти до десяти лет.

Ранее законопроект об увеличении срока действия разрешения на хранение и ношение отдельных видов оружия с пяти до десяти лет был внесен в Госдуму РФ депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым. Действующее законодательство предусматривает возможность продления срока действия разрешения на хранение и ношение всего гражданского оружия раз в пять лет. Это требует от гражданина затратить значительное количество времени и создаёт дополнительную нагрузку на соответствующие организации, считает депутат.

"Периодическая проверка знания правил и наличия навыков безопасного обращения с оружием является важной гарантией обеспечения личной и общественной безопасности, а также способствует предупреждению совершения правонарушений с применением оружия", — говорится в заключении комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.