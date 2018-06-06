В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по русскому языку

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов заявил, что ЕГЭ по русскому языку прошёл штатно, никаких утечек экзаменационных материалов не было.

"Экзамен прошёл нормально. Никаких утечек экзаменационных заданий не было", — заявил он.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в среду сдают почти 656 тысяч российских выпускников. Это самый массовый экзамен основного периода и один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов – 24. Для проведения ЕГЭ по русскому организовано 5 384 пункта во всех регионах России и за рубежом. Ход экзаменов в регионах контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора, во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение и используется технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях.