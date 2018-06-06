МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство просвещения РФ готово стать ключевым координатором продвижения русского языка за рубежом, сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
"Министерство просвещения готово выступить ключевым координатором программ развития и продвижения русского языка за рубежом. Это стратегический национальный приоритет, заложенный президентом в майских указах и воплощаемый отдельной целевой программой, а с этого года — программой, нацеленной на развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога", — приводит пресс-служба слова министра.
Васильева отметила, что в ведомстве последовательно работают над усилением влияния русского языка в мире.
Васильева напомнила, что ежегодно проводится международная олимпиада по русскому языку, запущена модульная программа повышения квалификации для учителей русского языка по лингводидактическим основам тестирования по русскому языку. Кроме того, министерство поддерживает информационный ресурс, на котором сегодня зарегистрировано более 1 миллиона участников, 530 организаций и проходят обучение более 67 тысяч преподавателей.
"Мы готовы расширять применение лучших практик и обеспечить тесное взаимодействие для всестороннего развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения", — заключила она.