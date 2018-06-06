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Общество

Министерство просвещения готово координировать продвижение русского языка

14:3806.06.2018
(обновлено: 14:52 06.06.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкУчастница ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018. Архивное фотоУчастница ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство просвещения РФ готово стать ключевым координатором продвижения русского языка за рубежом, сообщила глава ведомства Ольга Васильева.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© Фото : пресс-служба СФ
Матвиенко рассказала, кто должен отвечать за сохранение русского языка
В среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на заседании Ливадийского форума, что полномочия по сохранению, развитию и защите русского языка должны быть возложены на министерство просвещения РФ. С ее точки зрения, ведомство должно быть главным в идеологии сохранения языка как в России, так и за рубежом. Она поручила подготовить письмо на имя Дмитрия Медведева с изложением этой позиции.

"Министерство просвещения готово выступить ключевым координатором программ развития и продвижения русского языка за рубежом. Это стратегический национальный приоритет, заложенный президентом в майских указах и воплощаемый отдельной целевой программой, а с этого года — программой, нацеленной на развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога", — приводит пресс-служба слова министра.

Васильева отметила, что в ведомстве последовательно работают над усилением влияния русского языка в мире.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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Додон: русский язык является основой для мира и спокойствия в Молдавии
"За последние годы мы заключили более 50 соглашений с 33 странами о сотрудничестве в рамках партнерской сети нашей ключевой организации — "Института Пушкина". В прошлом году открыли новые центры взаимодействия в Молдове, Румынии, Узбекистане и Турции, Белоруссии, Болгарии, Иране, Италии, Китае. Успешно развиваем и расширяем международную волонтерскую программу "Послы русского языка в мире", рассчитанную на студентов, аспирантов и молодых специалистов", — отметила министр.

Васильева напомнила, что ежегодно проводится международная олимпиада по русскому языку, запущена модульная программа повышения квалификации для учителей русского языка по лингводидактическим основам тестирования по русскому языку. Кроме того, министерство поддерживает информационный ресурс, на котором сегодня зарегистрировано более 1 миллиона участников, 530 организаций и проходят обучение более 67 тысяч преподавателей.

"Мы готовы расширять применение лучших практик и обеспечить тесное взаимодействие для всестороннего развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения", — заключила она.

© Fotolia / Julija Sapic
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр Беляев
Правильно. Русский язык должен быть общемировым. Русский язык образный и направляет разум людей в созидательном направлении.
Надо ещё вернуть буквы, которые были удалены АЗБУКИ за последние 1000 лет.
14:47
06.06.2018
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