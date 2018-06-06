В Москве не будут ограничивать движение транспорта в День России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Движение автотранспорта на улицах Охотный ряд, Тверская и Моховая не будут ограничивать на время празднования Дня России в Москве, сообщил столичный Информационный центр транспортного комплекса.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд, на Моховой – от Тверской до Большой Никитской улицы и улицы Охотный ряд с 00.00 9 июня до 00.01 10 июня. А с 00.01 10 июня до 06.00 13 июня эти участки полностью перекроют.

"Опубликованная ранее информация о перекрытиях и ограничениях движения в связи с празднованием дня России не актуальна. Отменяются все изменения в схемах движения транспорта, планировавшиеся с 7 по 13 июня, на Тверской улице, прилегающих к ней переулках, а также улицах Охотный Ряд и Моховая", — говорится в сообщении.