Депутат предложил снимать на видео проверки пожарного надзора

НОГИНСК (Московская обл.), 6 июн — РИА Новости. Видеосъемка проверок государственного пожарного надзора поможет снизить вероятность необоснованного привлечения лиц к ответственности, сказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"В целях исключения различного рода спекуляций относительно коррупционных рисков предлагается обсудить возможность видеофиксации процесса проведения проверок государственным пожарным надзором", — сказал Пискарев на выездном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и МЧС.

По его словам, это позволит снизить вероятность необоснованного привлечения лиц к ответственности, а также поможет сформировать доказательную базу.