НОГИНСК (Московская обл.), 6 июн — РИА Новости. В Госдуме считают необходимым повысить ответственность собственников, арендаторов и субарендаторов объектов с массовым пребыванием людей за несоблюдение правил пожарной безопасности, заявил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее политик сообщил, что сейчас в Госдуме идет подготовка пакета проектов по усилению мер пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.
"Необходимо повысить ответственность собственников таких помещений (с массовым пребыванием людей), арендаторов, субарендаторов, управляющих компаний за соблюдение ими пожарной безопасности", — сказал Пискарев в ходе выездного расширенного заседания комитета, которое проходит в Ногинском спасательном центре МЧС России.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.