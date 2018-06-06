НОГИНСК (Московская обл.), 6 июн — РИА Новости. В Госдуме считают необходимым повысить ответственность собственников, арендаторов и субарендаторов объектов с массовым пребыванием людей за несоблюдение правил пожарной безопасности, заявил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее политик сообщил, что сейчас в Госдуме идет подготовка пакета проектов по усилению мер пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

"Необходимо повысить ответственность собственников таких помещений (с массовым пребыванием людей), арендаторов, субарендаторов, управляющих компаний за соблюдение ими пожарной безопасности", — сказал Пискарев в ходе выездного расширенного заседания комитета, которое проходит в Ногинском спасательном центре МЧС России.

Он отметил, что пока депутаты не вносят соответствующие поправки в УК РФ и КоАП, поскольку "такого рода изменения требуют большего времени", так как процедура их формирования "более сложная". "Мы все здесь без исключения заинтересованы в высоких стандартах безопасности граждан. Давайте вместе обсудим и обеспечим не только высокое качество законов, но и высокое качество их исполнения, чтобы страшные трагедии, подобно той, что случилась в Кемерово в марте этого года, больше не повторялись", — заключил он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.