Две трети россиян смотрят телевизор каждый день, выяснили социологи

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Просмотр телевизора в России не теряет своей популярности, 99% россиян смотрят его раз в месяц, 71% — ежедневно, заявил генеральный директор исследовательской компании Mediascope Руслан Тагиев.
"Если посмотреть на динамику общего смотрения телеконтента во всех средах за прошлый год (в мире — прим. ред.), между 2017 и 2015 годом — снижение в семь минут… В России — четыре минуты, это прекрасный результат, меньше чем где бы то ни было", — добавил он.
Тагиев также отметил, что за прошлый год на 20% выросло количество людей, которые пользуются только мобильным интернетом, в то время как количество россиян, пользующихся интернетом на стационарных компьютерах, снизилось на аналогичный процент.
Говоря о просмотре телевизионного контента на стационарных компьютерах, эксперт отметил, что больше всего россиян в интернете привлекают развлекательные передачи, сериалы и спорт.
При этом потребление медиаконтента в интернете, по данным исследовательской компании, происходит преимущественно через wi-fi.
"По нашей оценке, 76% потребления трафика приходится на потребление по wi-fi, а если мы говорим о потреблении видеоресурсов, то это больше 85%", — говорит Тагиев.
Основным местом потребления радиоэфира в России по-прежнему остаётся автомобиль, однако растёт число тех, кто слушает радио через интернет, также отмечает эксперт.
"Слушание радио в интернете через различные девайсы выросло за прошлый год фактически в два раза", — добавил он.