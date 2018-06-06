Две трети россиян смотрят телевизор каждый день, выяснили социологи

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Просмотр телевизора в России не теряет своей популярности, 99% россиян смотрят его раз в месяц, 71% — ежедневно, заявил генеральный директор исследовательской компании Mediascope Руслан Тагиев.

"Телевизор в России потребляется по-прежнему большинством населения, 99% делают это раз в месяц, 92% — в неделю, 71% — в день", — сказал Тагиев на отраслевой бизнес-конференции в Москве.

"Если посмотреть на динамику общего смотрения телеконтента во всех средах за прошлый год (в мире — прим. ред.), между 2017 и 2015 годом — снижение в семь минут… В России — четыре минуты, это прекрасный результат, меньше чем где бы то ни было", — добавил он.

Тагиев также отметил, что за прошлый год на 20% выросло количество людей, которые пользуются только мобильным интернетом, в то время как количество россиян, пользующихся интернетом на стационарных компьютерах, снизилось на аналогичный процент.

Говоря о просмотре телевизионного контента на стационарных компьютерах, эксперт отметил, что больше всего россиян в интернете привлекают развлекательные передачи, сериалы и спорт.

"Если мы сравним смотрение "вживую" контента, который идёт в тот же день в эфире, на это смотрение приходится 65%. Только 35% приходится на отложенное смотрение (следующие 7 дней после трансляции на ТВ — прим. ред.) — это дополнительная аудитория события после дня трансляции", — отметил он.

При этом потребление медиаконтента в интернете, по данным исследовательской компании, происходит преимущественно через wi-fi.

"По нашей оценке, 76% потребления трафика приходится на потребление по wi-fi, а если мы говорим о потреблении видеоресурсов, то это больше 85%", — говорит Тагиев.

Основным местом потребления радиоэфира в России по-прежнему остаётся автомобиль, однако растёт число тех, кто слушает радио через интернет, также отмечает эксперт.

"Слушание радио в интернете через различные девайсы выросло за прошлый год фактически в два раза", — добавил он.