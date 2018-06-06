В ГД предложили изменить порядок "пожарных" проверок после ЧП в Кемерово

Сотрудник противопожарной службы у эвакуационного выхода во время учений. Архивное фото

Сотрудник противопожарной службы у эвакуационного выхода во время учений. Архивное фото

НОГИНСК (Московская область), 6 июн – РИА Новости. Депутаты Госдумы после трагедии в Кемерово предлагают пересмотреть подход к "надзорным каникулам" в части проверок соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей, заявил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В среду в Ногинском спасательном центре МЧС России проходит выездное расширенное заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

"(Предлагаем) пересмотреть подходы для надзорных каникул в части проверок соблюдения правил пожарной и иной безопасности в эксплуатации объектов. При этом контрольные и надзорные мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности осуществлять только в отношении строительных объектов и сооружений независимо от количества и статуса юридических лиц, уполномоченных владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом", — сказал Пискарев в ходе заседания.

Депутаты также предлагают перенести объекты с массовым пребыванием людей из категории значительного риска в категорию высокого риска, чтобы упростить процедуру и периодичность проверок.

"Предлагается вернуться к участию представителей федерального государственного пожарного надзора в составе комиссий на всех этапах проектирования, строительства, приема в эксплуатацию торгово-развлекательных, культурно-зрелищных объектов, где предполагается массовое пребывание людей", — добавил политик.

Депутат уточнил, что массовое пребывание людей подразумевает присутствие на объекте более 50 человек.

"(Предлагается) регламентировать по таким объектам число, основания и периодичность проверок противопожарного состояния" — сказал Пискарев.

Он добавил, что сейчас в Госдуме ждут отзывов от Минстроя РФ, министерства просвещения, от МЧС, а также экспертов, представителей бизнеса и общества на соответствующий подготовленный законопроект, нацеленный на повышение уровня пожарной безопасности после трагедии в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.