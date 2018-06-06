Игорь Руденя поднялся на семь позиций в рейтинге "Медиалогии" за май

ТВЕРЬ, 6 июн — РИА Новости. В медиарейтинге глав регионов России за май губернатор Тверской области Игорь Руденя поднялся на семь пунктов и занимает 18 место, среди губернаторов ЦФО он занимает четвертое место, сообщается на сайте компании "Медиалогия".

"Рост медийной активности Игоря Рудени в мае был заметен. СМИ сообщали об инициативе губернатора по возрождению в Твери традиции проведения первомайской демонстрации. Это было одно из самых массовых мероприятий в регионе, в котором приняли участие более 16 тысяч человек", — сообщила РИА Новости исполняющая обязанности ректора Тверского государственного университета Людмила Скаковская.

По её словам, в мае Игорь Руденя выступил с рядом важных публичных выступлений и решений.

"В их числе — заявление о готовности Тверской области к реализации нового майского указа президента и создание государственного унитарного предприятия "Коммунальные системы Тверской области", призванного консолидировать активы систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в регионе", — отметила собеседник агентства.

По словам Скаковской, СМИ активно освещали участие тверского губернатора в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), в ходе которого были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере развития банковских услуг, аквакультуры и охраны биологических ресурсов Тверской области.

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