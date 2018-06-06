"ЭРА-ГЛОНАСС" вошла в стратегию по безопасности дорожного движения

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Развитие системы спасения пострадавших в результате ДТП и широкое использование возможностей "ЭРА-ГЛОНАСС" включено в Стратегию безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".

"Особое внимание в проекте плана реализации Стратегии уделено развитию системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате ДТП, и в частности, широкому использованию возможностей ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и ее взаимодействию с "Системой-112" и АПК "Безопасный город" для решения задачи оперативного определения места ДТП и скорейшего выезда на место происшествия экстренных служб", — отмечается в сообщении.

Проект "ЭРА-ГЛОНАСС" направлен на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных и иных происшествий на автомобильных дорогах за счет сокращения времени передачи информации в экстренные оперативные службы и повышения оперативности оказания первой помощи пострадавшим.

Уже более 2 лет система "ЭРА-ГЛОНАСС" помогает спасать жизни пострадавших в ДТП. Время доведения информации о координатах и обстоятельствах происшествия до "Системы-112" сегодня не превышает 20 секунд. В результате время до момента оказания первой помощи пострадавшим сокращается на 30% и более. Согласно статистике ГИБДД, число погибших в авариях в 2017 году сократилось на 6,5% по сравнению с 2016 годом. Система "ЭРА-ГЛОНАСС" внесла значительный вклад в достижение этого результата, отмечается в сообщении.

По состоянию на 6 июня 2018 года, "ЭРА-ГЛОНАСС" приняла и обработала свыше 1 059 400 экстренных вызовов, из которых 12 525 потребовали привлечения служб экстренного реагирования, причем 6 568 вызовов были получены в автоматическом режиме – при ДТП с сильными повреждениями автомобиля. Всем пострадавшим была оказана помощь.

В информационном ресурсе системы "ЭРА-ГЛОНАСС" зарегистрировано уже более 2 миллионов транспортных средств, оборудованных устройствами вызова экстренных оперативных служб (данные на 9.00 мск 6 июня), к концу года по прогнозам АО "ГЛОНАСС" эта цифра превысит 3,5 миллиона.

В настоящее время проект плана реализации Стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы открыт для общественного обсуждения, далее он будет направлен для утверждения в правительство Российской Федерации. С полным перечнем мероприятий, предложенных ГИБДД, могут ознакомиться все желающие на официальном сайте Госавтоинспекции.