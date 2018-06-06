"ЭРА-ГЛОНАСС" вошла в стратегию по безопасности дорожного движения

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Развитие системы спасения пострадавших в результате ДТП и широкое использование возможностей "ЭРА-ГЛОНАСС" включено в Стратегию безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и ее взаимодействию с "Системой-112" и АПК "Безопасный город" для решения задачи оперативного определения места ДТП и скорейшего выезда на место происшествия экстренных служб", — отмечается в сообщении.
Проект "ЭРА-ГЛОНАСС" направлен на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных и иных происшествий на автомобильных дорогах за счет сокращения времени передачи информации в экстренные оперативные службы и повышения оперативности оказания первой помощи пострадавшим.
По состоянию на 6 июня 2018 года, "ЭРА-ГЛОНАСС" приняла и обработала свыше 1 059 400 экстренных вызовов, из которых 12 525 потребовали привлечения служб экстренного реагирования, причем 6 568 вызовов были получены в автоматическом режиме – при ДТП с сильными повреждениями автомобиля. Всем пострадавшим была оказана помощь.
В настоящее время проект плана реализации Стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы открыт для общественного обсуждения, далее он будет направлен для утверждения в правительство Российской Федерации. С полным перечнем мероприятий, предложенных ГИБДД, могут ознакомиться все желающие на официальном сайте Госавтоинспекции.