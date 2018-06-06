Глава парламента Крыма предложил уравнять друзей России и соотечественников

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил приравнять друзей России к соотечественникам.

"Думаю, к статусу российских соотечественников следует приравнять и друзей России, активно распространяющих правду о нашей стране, способствующих укреплению позиций в мире нашего языка и культуры", — заявил Константинов на пленарном заседании IV Ливадийского форума "Русский мир и мировое гуманитарное пространство".

По его словам, популярность России стремительно растет, с каждым днем у нее становится больше друзей.

"Сейчас многие из них вынуждены идти наперекор официальной политической линии своих государств, испытывают гонения и преследования. К судьбе каждого из этих узников мы не имеем права оставаться равнодушными", — сказал Константинов.

Он считает, что свобода и безопасность друзей России должны быть гарантированы Российским государством.

"Наши друзья должны быть уверены, что они не беззащитны перед лицом правового произвола со стороны русофобов. Русское слово в защиту друзей России должно звучать громко и весомо", — добавил Константинов.