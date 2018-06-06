Глава Крыма предложил разработать концепцию Русского мира

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил создать четко сформулированную концепцию Русского мира как мировоззренческой модели.

"Для эффективного отстаивания интересов России и прав соотечественников недостаточно одних только усилий по изучению и распространению русского языка. Нам жизненно необходима мощная, четко сформулированная концепция Русского мира как мировоззренческой модели", — сказал Аксенов на пленарном заседании IV Ливадийского форума "Русский мир и мировое гуманитарное пространство".

По словам Аксенова, эта концепция должна найти свое отражение на законодательном уровне, получить всестороннюю политическую, правовую, финансовую, информационную поддержку государства.

"На реализацию этой концепции должны работать должностные лица на всех уровнях, должна работать государственная машина", — подчеркнул глава республики.

При этом Аксенов считает логичным, чтобы центром обсуждения и разработки концепции Русского мира стал Крым.