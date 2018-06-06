Авиакомпания "Россия" увеличит число рейсов в Симферополь

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") летом 2018 года увеличит количество рейсов в Симферополь до трех в сутки, провозная емкость вырастет на 24%, сообщила материнская компания.

"Россия" в июне-августе увеличит количество рейсов до трёх в сутки, а провозная ёмкость на данном направлении возрастёт на 24% и составит около 200 тысяч билетов. Рост связан с использованием на линии самолётов повышенной вместимости Boeing 777", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество собственных рейсов "Аэрофлота" в июне-августе останется на прежнем уровне — 10 рейсов в сутки 7 дней в неделю. Провозная ёмкость также не изменится, в продажу на этот период выставлено более 345 тысяч билетов.

В понедельник газета "Коммерсант" написала, что емкость планируемых авиарейсов в Крым в летнем сезоне у авиакомпаний РФ упала на 22,2%, или на 551 тысячу мест. "Аэрофлот", по данным газеты, сократил провозные емкости на 51 тысячу мест (14%), "Россия" — на 74 тысячи (13%). Издание отмечало, что это произошло, в частности, из-за роста тарифов в аэропорту Симферополя.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>