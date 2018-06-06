Адвокат рассказал о состоянии Алексея Малобродского

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бывший директор "Гоголь-центра", фигурант дела "Седьмой студии" Алексей Малобродский находится на лечении в Кардиологическом научном Центре им. А. Л. Мясникова, защита будет ходатайствовать об отложении запланированных на среду судебных заседаний, сообщила РИА Новости его адвокат Юлия Лахова.
"Алексей Малобродский сейчас находится на лечении в центре кардиологии и чувствует себя плохо. Сегодня он не сможет явиться на суды, поэтому мы будем ходатайствовать об их отложении, так как Алексей всегда хочет участвовать в процессе лично", — рассказала Лахова.
Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.
Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.