Адвокат рассказал о состоянии Алексея Малобродского

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бывший директор "Гоголь-центра", фигурант дела "Седьмой студии" Алексей Малобродский находится на лечении в Кардиологическом научном Центре им. А. Л. Мясникова, защита будет ходатайствовать об отложении запланированных на среду судебных заседаний, сообщила РИА Новости его адвокат Юлия Лахова.

Шестого июня Басманный суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления бывшего директора "Гоголь-центра" с материалами уголовного дела. Сегодня же в Мосгорсуде будет рассмотрена жалоба адвокатов Малобродского на решение судьи Басманного суда Елены Ленской, которая отказалась рассматривать повторное ходатайство следствия о переводе обвиняемого из СИЗО под домашний арест. Малобродский ранее был несколько раз госпитализирован.

"Алексей Малобродский сейчас находится на лечении в центре кардиологии и чувствует себя плохо. Сегодня он не сможет явиться на суды, поэтому мы будем ходатайствовать об их отложении, так как Алексей всегда хочет участвовать в процессе лично", — рассказала Лахова.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.