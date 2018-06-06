Глава Крыма выступил за пересмотр программ переселения соотечественников

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил пересмотреть подходы к реализации программ, связанных с переселением и обустройством соотечественников.

"Нужен более осмысленный и менее формальный, менее бюрократический подход в вопросах реализации программ, связанных с переселением и обустройством соотечественников. Это в полной мере соответствует стратегическим интересам нашей страны", — заявил Аксенов на пленарном заседании IV Ливадийского форума "Русский мир и мировое гуманитарное пространство".

В частности, Аксенов подчеркнул, что выступает за полную миграционную амнистию для жителей народных республик Донбасса.