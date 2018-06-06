ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному правительству внимательно проанализировать уникальный опыт привлечения волонтеров к организации ЧМ-2018 по футболу, чтобы в дальнейшем учесть эти наработки и практики при проведении других имиджевых мероприятий в регионе, сообщает в среду департамент информполитики главы региона.

Такую установку глава региона дал в среду в ходе заседания областного правительства.

"Успешная реализация государственной молодежной политики – это дорога с двусторонним движением. Самой молодежи следует быть более инициативной и активно предлагать свои идеи и проекты, в том числе, на форумных площадках, которые в достаточном количестве работают в нашем регионе. В этом случае задача органов власти – подхватить лучшие инициативы, помочь им вырасти в конкретный проект и осуществиться", — приводятся в сообщении слова губернатора.

Он назвал ярким примером созидательной активности молодежи развитие волонтерского движения. В регионе действуют 370 добровольческих организаций, члены которых помогают пожилым, ищут пропавших без вести, проводят экологические и другие значимые акции. Особая миссия возложена на волонтеров, задействованных при проведении матчей Чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Екатеринбурге. Этот уникальный опыт, по словам губернатора, требует изучения и тиражирования.

Куйвашев подчеркнул, что в молодежной среде всегда живет стремление к новаторству, разрыву стереотипов, установке собственных правил. Чтобы пользоваться авторитетом у молодых людей, направить их энергию на созидание, нужно находить к ним нестандартные и творческие подходы. Масштабную и всестороннюю поддержку уральской молодежи в этом ключе предполагает реализация программы "Пятилетка развития". Речь идет о работе с одаренными детьми, организации досуга юных свердловчан, поддержке бизнес-инициатив молодых предпринимателей, а также развитие добровольческого движения.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

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