В ЛДПР предложили уменьшить взыскания с малоимущих должников

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Депутаты ЛДПР предложили снизить долю взыскиваемых средств с малоимущих и многодетных должников до 20% от зарплаты, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов, Виталий Пашин, Данил Шилков и Василина Кулиева.

Разработчики проекта указали, что существующий размер взыскания денежных средств с должника может составлять 50% от заработной платы, а в некоторых случаях объем взыскиваемых средств может доходить до 70%.

"Для малоимущих граждан, многодетных семей и семей, где единственным доходом является заработная плата, удержание половины ее размера в счет оплаты задолженности по исполнительным документам, ставит под угрозу возможность полноценного содержания детей и иждивенцев гражданина-должника", — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается предусмотреть сумму удержания с таких семей в размере не более 20% с заработной платы и иных доходов должника.