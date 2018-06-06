Замена военных кафедр не затронет интересы студентов, заявили в Госдуме

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Замена военных кафедр в вузах едиными центрами не скажется на студентах, речь идет об унификации, в том числе дипломов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами. В настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения (готовятся офицеры запаса, сержанты, старшины). Таким образом, действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов.

"Я думаю, что их даже будет больше", — заявил Шаманов журналистам, отвечая на вопрос, не приведет ли замена военных кафедр в вузах к снижению числа обучающихся на них студентов.

Как сообщил глава думского комитета, студентов подобная мера "никак не коснется", добавив, что она будет касаться "унификации названий, унификации полномочий, унификации дипломов".

Он также заявил, что проект направлен на структурирование ступеней образования. "За время новейшей истории России было несколько подходов, которые создавали новую структуру с новыми названиями, у каждого был разный потенциал и функционал одновременно. Так вот для того, чтобы все это структурировать и выровнять все ступени образования, вот этот закон как раз на это и направлен", — отметил Шаманов.