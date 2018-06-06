Корреспондент "Россия сегодня" снялся в видеоклипе Росгвардии

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Корреспондент МИА "Россия сегодня" Даниил Шеремет исполнил главную роль в видеоклипе Росгвардии, который посвящен дню рождения поэта Александра Пушкина, говорится в сообщении ведомства.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк В Псковской области пройдет Всероссийский Пушкинский праздник поэзии "В центре сюжета — девушка-лейтенант, которая служит в Росгвардии, и интеллигентный молодой человек, который вкрадчиво напоминает ей о себе, читая по телефону стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. У них разные профессии, они идут по жизни разными дорогами, но в какой-то миг пушкинское слово пробуждает в них самые светлые чувства, делает их близкими, объединяет", — говорится в сообщении.

Видео размещено на канале Росгвардии в YouTube, а также на страницах ведомства в Instagram и "ВКонтакте".