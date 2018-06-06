Сургутский госуниверситет планирует обучать медицине студентов из Индии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн — РИА Новости. Сургутский государственный университет подготовил для студентов из Индии, изучающих медицину, образовательную программу сроком на 6 лет, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Ведомство уточняет, что глава ХМАО Наталья Комарова и министр образования при посольстве Индии в РФ Алок Радж обсудили совместные проекты на полях международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. В частности, губернатор отметила, что в Индии, как и в России, существует высокая потребность в медицинских кадрах, студенты из этой страны учатся в российских вузах.

"В прошлом году Сургутский государственный университет получил несколько предложений об открытии программы на английском языке для студентов из Индии. Университет подготовил для них образовательную программу по специальности "Лечебное дело". Общий срок обучения 6 лет, из них первые 2 года – на английском языке", — говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что начиная с третьего курса у студентов будет возможность проверять на практике полученные теоретические знания в медицинских организациях Сургута. По словам Комаровой, которые приводятся в сообщении, более 1,4 тысячи специалистов, окончивших мединститут СурГУ, работают в сфере здравоохранения, часть из них трудится за границей — в Германии, Швеции, Бразилии, Белоруссии и Польше.

В свою очередь Алок Радж уточнил, что данное направление является большим полем для сотрудничества. В российских медицинских вузах сегодня обучаются около 10 тысяч студентов из Индии, добавили в департаменте.

Международный IT-форум проходит в Югре в десятый раз, с 2014 года его постоянными участниками являются делегации стран БРИКС, с 2015 года — ШОС.

Другие новости региона читайте здесь>>