Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян привились от энцефалита

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 2,1 миллиона человек привиты от клещевого энцефалита с 15 марта текущего года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"C 15 марта 2018 года начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами… на сегодняшний день в субъектах Российской Федерации привито более 2,1 миллиона человек", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора на 1 июня 2018 года, за медицинской помощью обратились более 175 тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе почти 47 тысяч детей.

Согласно сообщению, в России зарегистрировано 49 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 367 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период. Также зарегистрирован один случай заболевания гранулоцитарным анаплазмозом.