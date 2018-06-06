На новый корпус ПСПбГМУ выделили около 1,7 миллиарда рублей

Вид на Яхтенный вантовый мост с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Яхтенный вантовый мост с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Правительство РФ выделило около 1,7 миллиарда рублей на строительство нового корпуса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, где разместят клинико-реабилитационный центр детской онкологии, гематологии и трансплантологии, сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно постановлению правительства, инвестиции на строительство нового корпуса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова выделяются в период с 2018 по 2020 годы.

"В новом корпусе будут размещены клинико-реабилитационный центр НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой и новая часть клиники офтальмологии… Стоимость строительства – около 1,7 млрд рублей", — говорится справке к документу.

Отмечается, что площадь строительства составит 16,5 тысячи квадратных метров. Срок ввода в эксплуатацию – 2021 год.