ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Охват населения Дальнего Востока цифровым телевидением достиг 98%, и передающих станций в регионе на душу населения втрое больше, чем в среднем по стране, сообщил на открывшемся во Владивостоке Медиасаммите заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Хотел бы остановиться на завершающейся в этом году программе создания инфраструктуры цифрового телевидения на Дальнем Востоке. В регионе построены и уже функционируют 700 цифровых телевизионных передающих станций, охват населения цифровым телевидением составляет 98%… В целом по Дальнему Востоку, если считать количество передающих станций на душу населения, их окажется втрое больше, чем в среднем по стране", — сказал Волин.

По его словам, к примеру, на Чукотке, где проживет 52 тысячи человек, построено 33 передающие цифровые станции. В Тамбовской области, где живет 1 миллион человек, их построено 26.

"Поэтому, с точки зрения цифрового телевидения, на Дальнем Востоке видим, приоритет отдается созданию инфраструктуры. Нам надо и дальше развивать работу мобильного интернета, прокладку оптоволоконных линий и задействовать возможности спутникового интернета. На Дальнем Востоке мы впервые опробовали технологию, когда спутниковые передающие станции для ТВ используются также и для организации мобильного интернета в труднодоступных районах", — отметил замминистра.

Медиасаммит проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке с 6 по 8 июня, на нем представят экономические возможности Дальнего Востока и обсудят роль журналистского сообщества в освещении проектов в рамках Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития.