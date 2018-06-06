Ингушетия хочет провести аналог "Бессмертного полка" в честь 300-летия МВД

НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил провести в регионе в честь 300-летия образования МВД акцию по примеру "Бессмертного полка", участники которой пройдут шествием с портретами погибших сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба руководителя республики.

"Евкуров предложил в день празднования 300-летия образования МВД России и 25-летия со дня образования МВД РФ по Республике Ингушетия провести акцию, аналогичную "Бессмертному полку". То есть, пройти строем по центральным улицам и площадям с портретами сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга", — говорится в сообщении.

По мнению главы Ингушетии, активное участие в акции примут дети и вдовы погибших сотрудников правоохранительных органов.

Как отмечают ингушские власти, в результате работы в архивах установлено имя основателя полицейской службы в Ингушетии.

"Им оказался капитан российской императорской армии Бекбузаров Джончор Бекбузыркович, 1814 года рождения. В его честь будет названа одна из улиц в столице республики — Магасе", — отмечают власти.