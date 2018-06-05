На стадионе "Мордовия Арена" в Саранске открыли волонтерский центр к ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Официальное открытие волонтерского центра состоялось на стадионе "Мордовия Арена" во вторник, сообщает пресс-служба главы Республики Мордовия.

Волонтерская кампания ЧМ-2018 стала рекордной по числу заявок от кандидатов: для работы в Саранске было подано более 10 тысяч заявок. В столицу Мордовии захотели приехать волонтеры из 54 стран и 180 городов России.

"Я с радостью приветствую на открытии волонтерского центра наших друзей из Парижа, Рио-де-Жанейро, Лимы, Мехико, Каира, Джакарты, Минска и Астаны. Мы очень рады видеть волонтеров из Владивостока, Читы, Челябинска, Самары, Йошкар-Олы и других городов России. Волонтеры – это лицо и душа чемпионата мира в России. Только Саранск посетят около 200 тысяч человек, и каждому гостю мы должны оказать самый теплый и радушный прием", — приводит пресс-служба слова главы Мордовии Владимира Волкова.

Глава республики подчеркнул, что уже через неделю Саранск станет центром мирового спортивного праздника. При этом успех проведения чемпионата во многом будет зависеть от слаженной работы волонтеров, которые создают атмосферу и настроение мероприятия.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

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