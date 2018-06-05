Проект об изучении национальных языков доработают, заявил депутат

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Законопроект о добровольном изучении национальных языков РФ будет доработан и станет более приемлемым для республик, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Ранее в Госдуму группой депутатов был внесен законопроект, который устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, а изучение родных языков — с учетом потребностей обучающихся и их родителей. Депутаты госсовета Татарстана отклонили проект федерального закона. Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев сообщал, что на базе Госдумы будет создана рабочая группа по доработке законопроекта.

"Законопроект станет более приемлемым для национальных республик. При этом сохранится идея о том, что как минимум люди нетитульных национальностей (республик) не будут принудительно изучать национальные языки", — сказал Смолин.

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно Конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике с осени прошлого года стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.