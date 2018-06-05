Во всех органах власти Югры в этом году установят отечественный мессенджер

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. Отечественный мессенджер планируется установить всем госслужащим в органах власти Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

"Пока мы остановились на мессенджере от "1С-Битрикс", у них есть встроенный мессенджер. На наших серверах мы его развернули, потестировали, по уровню — вполне достойный", — сказал он журналистам в кулуарах X Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.

По его словам, положительные отзывы в ходе тестирования получили еще два аналогичных отечественных программных продукта.

"У "Битрикса" есть плюс — корпоративный внутренний портал, который можно использовать, и поэтому мы на нем остановились… Конечно, не все активно его используют, но есть отдельные органы власти, которые перешли туда, потому что можно и файлы держать, передавать, группы создавать. Пока работаем на нем", — отметил Ципорин.

Он уточнил, что "насильно" на отечественный мессенджер никто госслужащих в Югре не пересаживает, однако его рекомендуется использовать в рабочем процессе, в том числе, с точки зрения безопасности.

"До конца года установим у всех, а кто активно будет пользоваться — сказать сложно. У кого-то в функционале такой задачи нет. По крайней мере, на все органы власти до конца года развернем", — пояснил Ципорин.

В апреле в департаменте сообщали РИА Новости, что к отечественному мессенджеру в органах исполнительной власти автономного округа подключены более 1600 служащих, что составляет более 60% от общей численности.

В июле прошлого года в ходе апробации указанных программных продуктов в профильном департаменте рассказали, что в целом отечественные мессенджеры "вполне соответствуют современным требованиям". В депинформтехнологий Югры также подчеркивали, что внедрение подобного инструмента снизит временные затраты госслужащих на коммуникации и минимизирует возможность утечки служебной информации.

Международный IT-форум проходит в Югре в десятый раз, с 2014 года его постоянными участниками являются делегации стран БРИКС, с 2015 года — ШОС.

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