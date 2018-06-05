В полиции должны быть специалисты по работе инвалидами, заявила омбудсмен

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Специалисты по работе с инвалидами должны выезжать в составе бригады МВД в случаях, подобных тому, который произошел с задержанным в Москве молодым человеком с аутизмом, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила о задержании молодого человека за шумное и неадекватное поведение на улице. По данным ведомства, в процессе общения с правоохранителями молодой человек бросил в них велосипед, при задержании оказал сопротивление и полиция надела на него наручники. Позже задержанный был передан бригаде скорой помощи и помещен в психиатрическую клиническую больницу. По словам матери задержанного, ее сын является инвалидом с детства из-за аутизма. Следователи начали проверку. В Facebook она написала, что причиной задержания стали громкие крики сына на улице, она также сообщила о грубом обращении с ним сотрудников правоохранительных органов, которые проигнорировали ее объяснения.

"В целом по данной ситуации что хотелось бы пожелать: когда случаются такие сюжеты, когда не очень адекватно человек себя ведет и выезжают органы полиции, мне кажется, с ними должны выезжать еще и специалисты, в органах МВД должны быть специально обученные специалисты по работе с людьми с инвалидностью", — сказала Потяева.

Омбудсмен отметила, что произошедшее не является единственным случаем, когда родственники людей с инвалидностью обвиняют полицейских в превышении полномочий.

"Поэтому должны быть специалисты, которые умеют работать с людьми с инвалидностью, в том числе, с отклонениями в здоровье. Правоохранительные органы среагировали на обращения граждан и не могли не среагировать, это они правильно сделали. Другое дело, как они повели себя потом. Конечно, то что мы читаем в СМИ — недопустимо. Вместе с тем в этой ситуации нужно разобраться", — подчеркнула омбудсмен.