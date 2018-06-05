Минздрав Алтая опроверг информацию о дефиците лекарств для детей-льготников

БАРНАУЛ, 5 июн — РИА Новости. Родители ребенка из Алтайского края, пожаловавшиеся президенту РФ на дефицит лекарств для детей-льготников, регулярно получают все необходимое по бесплатным рецептам, а ребенок постоянно находится под наблюдением врачей, заявила РИА Новости заместитель министра здравоохранения региона Елена Кравец.
"Ребенок находится под постоянным наблюдением детского невролога и педиатра. У мамы ребенка уточнено, что речь идет о лекарственном препарате "Виферон свечи", который был рекомендован ребенку в 2017 году врачом–инфекционистом для проведения курсового лечения. По данным медицинской организации, ребенок прошел лечение указанным препаратом в полном объеме, и в 2018 году "Виферон" ему не показан. Ребенок регулярно получает необходимое лечение по бесплатным рецептам", — сказала Кравец.
Ранее сообщалось, что по факту данного обращения следователи Алтайского края организовали доследственную проверку. Им предстоит выяснить факты ненадлежащего обеспечения жизненно важными препаратами ребенка-инвалида, а также определить в действиях должностных лиц краевого министерства здравоохранения признаки преступления по статье "Халатность".