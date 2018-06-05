Минздрав Алтая опроверг информацию о дефиците лекарств для детей-льготников

БАРНАУЛ, 5 июн — РИА Новости. Родители ребенка из Алтайского края, пожаловавшиеся президенту РФ на дефицит лекарств для детей-льготников, регулярно получают все необходимое по бесплатным рецептам, а ребенок постоянно находится под наблюдением врачей, заявила РИА Новости заместитель министра здравоохранения региона Елена Кравец.

Ранее было анонсировано видеообращение жительницы Алтайского края в единый центр обработки сообщений на прямую линию с Владимиром Путиным, где женщина сообщила, что с декабря 2017 года не получает лекарственные препараты, необходимые ее малолетнему ребенку-инвалиду.

"Ребенок находится под постоянным наблюдением детского невролога и педиатра. У мамы ребенка уточнено, что речь идет о лекарственном препарате "Виферон свечи", который был рекомендован ребенку в 2017 году врачом–инфекционистом для проведения курсового лечения. По данным медицинской организации, ребенок прошел лечение указанным препаратом в полном объеме, и в 2018 году "Виферон" ему не показан. Ребенок регулярно получает необходимое лечение по бесплатным рецептам", — сказала Кравец.

По ее словам, в 2017 году ребенок обеспечен лекарственными препаратами по бесплатным рецептам на общую сумму свыше 25 тысяч рублей, а за пять месяцев текущего года – почти на 6,5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что по факту данного обращения следователи Алтайского края организовали доследственную проверку. Им предстоит выяснить факты ненадлежащего обеспечения жизненно важными препаратами ребенка-инвалида, а также определить в действиях должностных лиц краевого министерства здравоохранения признаки преступления по статье "Халатность".