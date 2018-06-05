Потомства от свиньи, прооперированной от бесплодия роботом, ждут в сентябре

САРАТОВ, 5 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Потомство от свиньи Розы из Пензы, которую прооперировали от бесплодия при помощи робота-хирурга, ожидается при благоприятном прогнозе в сентябре, сообщила РИА Новости директор Центра доклинических исследований Ирина Ефимова.

Свинка Роза из хозяйства "Красная горка" прославилась на всю Россию в марте, когда ее выбрали для первой операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга. Операцию провел главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь, а робот ассистировал. Чтобы на деле убедиться в успехе операции, уже 26 мая Розе привезли жениха — хряка Бориса из того же хозяйства.

Как пояснила Ефимова, у животных срок, через который становится известно о беременности, составляет от 18 до 23 дней.

"Давайте подождем две-три недели, чтобы понимать, наступил физиологический процесс или не наступил. <…> При хорошем раскладе планируем на начало сентября потомство", — рассказала она.

От того, насколько успешно пройдет эксперимент со свиньей Розой, зависит развитие роботохирургии. Врачи рассчитывают, что, если все сложится удачно, со временем подобные операции с участием практичных, мобильных и сделанных в России роботов можно будет проводить и на людях, поскольку робот делает очень маленькие проколы — такие раны заживут гораздо быстрее, чем при полостных операциях.