Потомства от свиньи, прооперированной от бесплодия роботом, ждут в сентябре

САРАТОВ, 5 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Потомство от свиньи Розы из Пензы, которую прооперировали от бесплодия при помощи робота-хирурга, ожидается при благоприятном прогнозе в сентябре, сообщила РИА Новости директор Центра доклинических исследований Ирина Ефимова.
Как пояснила Ефимова, у животных срок, через который становится известно о беременности, составляет от 18 до 23 дней.
"Давайте подождем две-три недели, чтобы понимать, наступил физиологический процесс или не наступил. <…> При хорошем раскладе планируем на начало сентября потомство", — рассказала она.
От того, насколько успешно пройдет эксперимент со свиньей Розой, зависит развитие роботохирургии. Врачи рассчитывают, что, если все сложится удачно, со временем подобные операции с участием практичных, мобильных и сделанных в России роботов можно будет проводить и на людях, поскольку робот делает очень маленькие проколы — такие раны заживут гораздо быстрее, чем при полостных операциях.