"Юнармия" и детский центр "Орленок" договорились создать лагерь "Юнармеец"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия" и всероссийский детский центр "Орленок" подписали соглашение о сотрудничестве, одним из его пунктов стало создание профильного лагеря "Юнармеец", сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков и заместитель министра образования и науки РФ Ирина Потехина посетили всероссийский детский центр "Орленок", где проводятся профильные смены детского патриотического движения "Юнармия". Представитель детско-юношеского движения олимпийская чемпионка Елена Слесаренко и генеральный директор "Орленка" Александр Джеус подписали соглашение о сотрудничестве, одним из ключевых пунктов которого стало создание профильного лагеря "Юнармеец", — сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что на торжественной церемонии замминистра обороны РФ подчеркнул, что юнармейская тематика, предлагаемая сегодня подрастающему поколению в детском центре, соответствует требованиям времени.

"Я думаю, что "Юнармия" — это ответ на вызовы сегодняшнего дня. Мы хотим дать ребятам интересные программы, чтобы из них выросли разносторонне развитые люди, настоящие патриоты своей страны", — приводятся в сообщении слова Панкова.