"Юнармия" и детский центр "Орленок" договорились создать лагерь "Юнармеец"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия" и всероссийский детский центр "Орленок" подписали соглашение о сотрудничестве, одним из его пунктов стало создание профильного лагеря "Юнармеец", сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
В военном ведомстве рассказали, что на торжественной церемонии замминистра обороны РФ подчеркнул, что юнармейская тематика, предлагаемая сегодня подрастающему поколению в детском центре, соответствует требованиям времени.
"Я думаю, что "Юнармия" — это ответ на вызовы сегодняшнего дня. Мы хотим дать ребятам интересные программы, чтобы из них выросли разносторонне развитые люди, настоящие патриоты своей страны", — приводятся в сообщении слова Панкова.