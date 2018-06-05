Башкирская семья много лет принимала уголовный кодекс за Коран

УФА, 5 июн — РИА Новости, Рамиля Салихова. Экспонат полицейского музея в Уфе, Уголовный кодекс советских времен на арабском языке, который владельцы много лет принимали за священное писание и подкладывали ребенку под подушку, пользуется повышенным интересом среди посетителей, сообщил РИА Новости представитель музея МВД республики Башкортостан.

История об этом уникальном историческом документе вызвала широкий общественный резонанс во вторник после видеосюжета о книге на ГТРК "Башкортостан", где сообщалось, что семья Зинатуллиных приняла решение отдать историческую ценность в канун 300-летия со дня образования российской полиции. Однако, по словам собеседника агентства, этот экспонат попал в музей еще в 2010 году, и им уже неоднократно интересовались журналисты.

"Книгу принесла местная жительница. Она думала, что это священное писание из Корана и долгие годы подкладывала книгу под голову своего сына, который, когда вырос, стал милиционером. Специалисты выяснили, что это не суры из Корана, а Уголовный кодекс 1926 года выпуска на арабском языке", — рассказал представитель музея.

Он отметил, что этот экспонат пользуется повышенным интересом среди посетителей в дни празднования 300-летия российской полиции.

Музей МВД Башкирии был создан в 1982 году. Экспонаты здесь собраны со всего Советского Союза.

"Кроме Уголовного кодекса на арабском языке здесь довольно много других экспонатов, которые тоже интересны посетителям, особенно школьного возраста. Это витрины с оружием, среди которого много трофейного немецкого, самодельного оружия, изъятого у преступников в годы войны", — пояснил представитель музея.