СПЧ попросил проверить данные о негуманном отношении полицейских к инвалиду

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) попросил руководство МВД России проверить информацию о негуманном отношении сотрудников полиции и медицинских работников к аутисту, задержанному за крик в Москве, сообщает сайт СПЧ во вторник.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила о задержании молодого человека за шумное и неадекватное поведение на улице. По данным ведомства, в процессе общения с правоохранителями молодой человек бросил в них велосипед, при задержании оказал сопротивление и полиция надела на него наручники. Позже задержанный был передан бригаде скорой помощи и помещен в психиатрическую клиническую больницу. По словам матери задержанного, ее сын является инвалидом с детства из-за аутизма. Следователи начали проверку. В Facebook она написала, что причиной задержания стали громкие крики сына на улице, она также сообщила о грубом обращении с ним сотрудников правоохранительных органов, которые проигнорировали ее объяснения.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву в связи с информацией о недостойном и негуманном поведении сотрудников столичной полиции и медработников по отношению к задержанному за крики на улице ребенку-аутисту", — говорится в сообщении.

Поводом для обращения к руководству МВД послужила поступившая правозащитникам жалоба от родителей задержанного. "Они рассказали, что в отделении полиции ребенка несколько раз душили, завязывали ему рот и голову его футболкой, отчего на руках и ногах их сына остались обширные гематомы, и у него постоянно держится высокое давление", — указывают в СПЧ.

Совет попросил главу МВД инициировать служебную проверку изложенных в обращении сведений и проинформировать СПЧ о ее результатах.

"По мнению правозащитников, данная ситуация требует не только ситуативного, но и системного решения, которое может быть выражено в организации для сотрудников полиции краткосрочных тренингов по работе с людьми, имеющими особенности в развитии. Совет убежден, что профильные общественные организации с удовольствием откликнутся на приглашение", — отмечено в сообщении.