СПЧ попросил проверить данные о негуманном отношении полицейских к инвалиду

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) попросил руководство МВД России проверить информацию о негуманном отношении сотрудников полиции и медицинских работников к аутисту, задержанному за крик в Москве, сообщает сайт СПЧ во вторник.
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву в связи с информацией о недостойном и негуманном поведении сотрудников столичной полиции и медработников по отношению к задержанному за крики на улице ребенку-аутисту", — говорится в сообщении.
Поводом для обращения к руководству МВД послужила поступившая правозащитникам жалоба от родителей задержанного. "Они рассказали, что в отделении полиции ребенка несколько раз душили, завязывали ему рот и голову его футболкой, отчего на руках и ногах их сына остались обширные гематомы, и у него постоянно держится высокое давление", — указывают в СПЧ.
"По мнению правозащитников, данная ситуация требует не только ситуативного, но и системного решения, которое может быть выражено в организации для сотрудников полиции краткосрочных тренингов по работе с людьми, имеющими особенности в развитии. Совет убежден, что профильные общественные организации с удовольствием откликнутся на приглашение", — отмечено в сообщении.