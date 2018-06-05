Матвиенко отметила позитивную динамику развития Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила позитивные изменения в динамике развития Севастополя.

"В Севастополе, безусловно, идут позитивные изменения, идет позитивное движение. Может быть не теми темпами и не так, как хотелось жителям Севастополя, но так не бывает. То хозяйство, которое досталось, оно требовало анализа, ревизии и выстраивания плана действий по всем направлениям. Севастополь на восемь позиций вышел выше в рейтинге социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, а также вошел в пятерку регионов по новейшей динамике развития", — сказала Матвиенко на совещании по вопросам развития города.

По ее словам, в городе строятся и ремонтируются детсады, школы, медицинские учреждения, дороги.

"Сейчас эта машина поехала. Надо набирать обороты и ускоряться. Главное, что у губернатора есть понимание, как это делать", — подчеркнула Матвиенко.