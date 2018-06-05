В Госдуме не поддержали проект об ограничении регистрации детей в соцсетях

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, в котором предлагается запретить детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без письменного согласия их законных представителей.

Авторы инициативы депутаты Госдумы от ЕР Виталий Милонов и Михаил Бугер предлагают внести поправки в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно проекту, при регистрации в соцсети физическое лицо будет обязано в электронной форме представить документ, удостоверяющий личность, который позволит установить фамилию, отчество и возраст этого лица. Проектом также предлагается установить специальные правила регистрации в социальных сетях для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

Предлагается установить, что регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, осуществляется его законными представителями — родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, документы, удостоверяющие личность законных представителей несовершеннолетнего, говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом также предусмотрено, что порядок идентификации физического лица, предоставившего при регистрации указанные документы, определяется владельцем соцсети.

"Положения законопроекта не соответствуют нормам гражданского семейного законодательства в части отсутствия необходимости дополнительно внесенного согласия при наличии доверенности о представлении интересов, а также сохранности тайны усыновления. Кроме того, сбор персональных данных всех пользователей социальных сетей, включая несовершеннолетних, может негативно повлиять на их безопасность, реализацию защиты гражданских прав и свобод", — заявил глава комитета Леонид Левин в ходе заседания комитета во вторник.

Политик также отметил, что некоторые положения проекта могут вызвать "правовую неопределенность", а также "вызывает вопросы" возможная техническая реализация законопроекта.