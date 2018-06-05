Очередей у касс "Саратовских авиалиний" для сдачи билетов нет

САРАТОВ, 5 июн — РИА Новости. Очередей у касс "Саратовских авиалиний" из желающих сдать ранее купленные билеты на рейсы авиакомпании, прекратившей полеты, не наблюдается, сообщила во вторник пресс-служба губернатора области.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозки ее пассажиров после этого взяли на себя другие авиакомпании, но пассажиры продолжают активно сдавать билеты. Однако, по данным "Саратовских авиалиний", к вечеру 4 июня эту услугу смогли получить только 272 пассажира, при этом около 116,35 миллиона рублей перевозчик вернул своим клиентам за 18048 билетов.

"Глава региона ознакомился с процессом, организованном по возврату денег за ранее купленные билеты на рейсы "Саратовских авиалиний". Он пообщался с жителями, которые приехали сдать билеты в кассы… Глава региона поинтересовался, есть ли очереди сдать билеты. Сотрудники аэропорта рассказали, что очередей нет, работа ведется в спокойной обстановке", — говорится в сообщении.

Губернатор области Валерий Радаев во вторник посетил аэропорт Саратова, где базируется авиакомпания.

"Все осознают меру ответственности, начиная с авиаперевозчика, работников аэровокзала, представителей надзорных органов. Если есть риски, вызовы локального плана, то по ним ведётся работа. Она на постоянном контроле и будет продолжаться, пока не будут возвращены деньги по последнему билету. Параллельно решаются другие вопросы", — цитирует слова Радаева его пресс-служба.