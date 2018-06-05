В ГД выступили против проекта о запрете пропаганды криминальной субкультуры

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении проект о запрете пропаганды криминальной субкультуры.

Документ был внесен Госдуму в ноябре прошлого года. Согласно проекту, в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях запрещается "пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения". Согласно пояснительной записке, Роскомнадзор получит право блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни, во внесудебном порядке.

"В заключении нашего комитета сокращенно справедливо отмечено, что… уже содержится запрет. И запрет гораздо конкретнее сформирован", — пояснила первый зампред комитета Елена Ямпольская в ходе заседания комитета.